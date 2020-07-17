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Три человека пострадали в результате пожара в жилом двухэтажном доме в Самаре

Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное и одного - как стабильно тяжелое

ТАСС, 17 июля. Три человека, по уточненным данным, пострадали в результате пожара в жилом двухэтажном доме № 57 по улице Самарской в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В ночь на пятницу загорелась кровля дома, площадь пожара составила 200 кв. м. В 04:18 (03:18 мск) объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались шесть человек, в том числе один ребенок. Предварительная причина пожара - поджог.

"Трое пострадавших доставлены в медицинские учреждения, находятся под наблюдением медицинских работников. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, одного - стабильно тяжелое. Детей среди пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

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