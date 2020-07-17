Полиция ФРГ задержала мужчину с луком и стрелами, обезоружившего полицейских

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 31-летнего мужчину, который в минувшее воскресенье в городе Оппенау (федеральная земля Баден-Вюртемберг) обезоружил четырех патрульных и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба полиции города Оффенбург.

У задержанного изъяты четыре единицы огнестрельного оружия. Мужчину, у которого нет постоянного места жительства, прозвали в Германии "шварцвальдским Рэмбо". Он имел при себе лук со стрелами, нож и пистолет, а также хорошо ориентировался в окрестном лесу. Был одет в камуфляжный костюм.

Полицейские хотели проверить у него в воскресенье утром документы, но мужчина направил на них оружие и заставил отдать пистолеты. После этого он скрылся в лесу. В операции, которая проходила на протяжении текущей недели близ Оппенау, был задействован вертолет и сотни стражей порядка. Полиция призывала местных жителей оставаться дома.

В прошлом задержанный уже имел проблемы с законом.