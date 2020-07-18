В Москве уроженцу Азербайджана предъявили обвинение в нападении на полицейского

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение уроженцу Азербайджана в нападении на полицейского возле посольства в Москве. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Уроженцу Азербайджана предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Иванова.

По ее словам, "при пресечении противоправных действий уроженец Азербайджана применил насилие в отношении представителя власти". В результате полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").