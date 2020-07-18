Прокуратура и СК начали проверки после утечки топлива с затонувшего в Москве-реке буксира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки после затопления частного буксира в Москве-реке в районе Красногорска и утечки дизельного топлива.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, также начата прокурорская проверка. "Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - сказала Короткова.

Вечером 17 июля владелец судна пришвартовался у пирса в Красногорске, а утром, вернувшись туда, обнаружил, что судно подтоплено, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку и образовалось радужное пятно.