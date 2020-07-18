Главу горсовета Петрозаводска арестовали по делу о взяточничестве

ТАСС, 18 июля. Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу сообщила ТАСС его адвокат Елена Аскерова.

"Петрозаводский городской суд вынес постановление, арестовали по 16 сентября. Но мы будем обжаловать обязательно, я и Геннадий Павлович", - сказала собеседница агентства.

В пятницу адвокат Боднарчука сообщила ТАСС, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки. В тот же день следственными органами СК РФ по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело в отношении Боднарчука. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку в сумме более 1,5 млн рублей "за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче разрешений на строительство".