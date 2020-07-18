В Петербурге задержали мошенников, создававших сайты-двойники интернет-магазинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в кражах денег с банковских счетов граждан. По данным следствия, они создавали сайты-двойники интернет-магазинов известных торговых брендов, имевших внешнее сходство с оригинальными, получали сведения о номерах и кодах банковских карт клиентов и похищали с них денежные средства, сообщила в субботу журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан по подозрению в кражах денежных средств с банковских счетов", - сказала Волк.

По ее словам, помимо использования "зеркальных" сайтов, реквизиты банковских карт приобретались ими в теневом сегменте интернета. По предварительным данным, мошенники получили сведения о банковских счетах более двух тысяч граждан. Нанесенный им ущерб составил около 4 млн рублей.

"Полицейские в ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли более 200 СИМ-карт и десять мобильных телефонов с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела", - добавила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 158 УК РФ ("Кража").