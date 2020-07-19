CNN: министр торговли США попал в больницу

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.

По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем - прим. ТАСС), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.

Американский Минторг Росс возглавляет с февраля 2017 года.