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CNN: министр торговли США попал в больницу

Телекомпания сообщает, что чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.

По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем - прим. ТАСС), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.

Американский Минторг Росс возглавляет с февраля 2017 года.

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