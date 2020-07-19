Около Сергиева Посада нашли тело женщины в чемодане

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тело женщины обнаружили в деревне Абрамцево около Сергиева Посада, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В деревне Абрамцево было найдено тело женщины в чемодане. Обстоятельства и причина ее смерти устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт обнаружения тела.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, тело пожилой женщины было обнаружено в субботу в чемодане в лесу около железнодорожной станции Радонеж. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины", - сообщили в ГСУ.

В новость внесены изменения (12:29 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.