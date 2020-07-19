На Варшавском шоссе опрокинулась фура с песком

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Грузовик с песком опрокинулся на Варшавское шоссе в Москве, движение затруднено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 09:00 мск при съезде со МКАД на Варшавское шоссе произошло опрокидывание фуры с песком, который рассыпался на дорогу", - сказал собеседник агентства. Движение транспорта затруднено.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт ДТП. "На Варшавском шоссе произошло ДТП с грузовой машиной. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Проезжую часть начали очищать от песка, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В новость внесены изменения (14:20 мск) - добавлен четвертый абзац.