В Петербурге задержали подпольных банкиров, получивших незаконный доход в 13,2 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой они получили доход в 13,2 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленницы занимались обналичиванием денег физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денег. Организатором криминальной схемы стала руководитель коммерческой организации, специализирующейся на консультационных услугах по вопросам формирования и сдачи отчетной документации. Роль бухгалтера выполняла ее знакомая, которая изготавливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. В обязанности третьей сообщницы входило юридическое сопровождение противоправной деятельности.

Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице. Оттуда они осуществляли координацию своей деятельности, там выдавали наличные.

"Предварительно установлено, что подозреваемые обналичили порядка 102,2 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 13% от общей суммы. Денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок якобы в качестве оплаты за поставку товаров либо предоставленные услуги. Таким образом фигуранты извлекли доход в размере около 13,2 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двум участницам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна находится под подпиской о невыезде.

Полицейские при обысках обнаружили печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также деньги и электронные носители с информацией о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.