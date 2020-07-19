В Самаре при пожаре в квартире погиб один человек

ТАСС, 19 июля. Один человек погиб при пожаре в квартире в Самаре, еще двое пострадали. Из дома эвакуировали 11 человек, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В 11:24 [местного времени] поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Победы, 49. По прибытии подразделения установлено, что горят домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м, погиб один человек, пострадало двое, 11 человек эвакуированы. В 11:49 пожар был ликвидирован, для его тушения привлекались три единицы техники и десять человек", - говорится в сообщении.

Погибший - мужчина 1997 года рождения, пострадали женщины 1959 и 1958 годов рождения.