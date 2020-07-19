В Голицыне пьяный водитель насмерть сбил свою жену

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Муж насмерть сбил свою жену, которая попыталась остановить его, когда он пьяным хотел на машине выехать со двора. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне в подмосковном Голицыне. Пьяный мужчина решал выехать со двора на автомобиле, а когда его жена попыталась воспрепятствовать этому, он сбил ее. От полученных травм женщина умерла", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили данный факт. "18 июля в городе Голицыно в Одинцовском городском округе возле дома обнаружен труп женщины с травмами, характерными при наезде транспортного средства", - сказали в главке.

Проводится расследование, обстоятельства гибели женщины устанавливаются.