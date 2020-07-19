СМИ: две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада

ТАСС, 19 июля. Две ракеты разорвались в воскресенье рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Как отмечает канал со ссылкой на источник в иракских силах безопасности, третья ракета, в то же время выпущенная по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны". По словам источника, место запуска ракет пока установить не удалось.

О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Как указывает телеканал, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Именно в момент атаки глава иранского внешнеполитического ведомства завершал серию запланированных встреч с представителями иракских властей, которые он проводил в "зеленой зоне".