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Главу секты в Италии обвинили в сексуальных преступлениях в отношении детей

Следствие продолжалось на протяжении двух лет

РИМ, 20 июля. /ТАСС/. Итальянская полиция раскрыла секту во главе с 77-летним "проповедником" на севере страны. Как сообщает в понедельник новостной канал Rainews24, "гуру" обвиняется в сексуальных преступлениях, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Секта, база которой находится в Новаре, действовала также в провинциях Милан, Генуя и Павия. Ее членами были в основном женщины, которых обращали в фактическое рабство, оказывая психологическое давление. Следствие продолжалось на протяжении двух лет, уточняет канал.

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