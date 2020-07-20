Главу администрации Азова отпустили под залог и вернули к работе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Глава администрации Азова Ростовской области Владимир Ращупкин, который подозревается в превышении должностных полномочий, вернулся на работу. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сейчас прошла одна планерка, глава пошел на вторую планерку", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Ращупкин вернулся к исполнению обязанностей.

Адвокат чиновника Роман Яньшин сообщил ТАСС, что Ращупкина отпустили под залог. "Ленинский районный суд изменил меру пресечения на более мягкую - залог. Залог был внесен в установленный судом срок до 16:00 17 июля, поэтому в настоящий момент каких-либо ограничений иных нет для того, чтобы приступать к исполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Суд 20 мая арестовал Ращупкина на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый в нарушении градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физическому лицу в собственность земельного участка площадью 17 га, что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Уже 29 мая судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда перевела Ращупкина под домашний арест.

Обязанности Ращупкина исполняла его заместитель Антонина Пшеничная.