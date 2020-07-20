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Экс-министра строительства Ставрополья арестовали до 16 сентября

В его отношении возбуждено шесть уголовных дел

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу на два месяца бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, в отношении которого возбуждено шесть уголовных дел. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 16 сентября", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года в следственном управлении СК сообщили о возбуждении в отношении Когарлыцкого уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, экс-чиновник за автомобиль Porsche Cayenne S устроил знакомого на должность председателя общественного совета при министерстве. Также Когарлыцкого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов на строительство корпуса краевой детской больницы и на строительство легкоатлетического манежа, а также в получении взяток при проектировании нового корпуса краевого онкологического диспансера.

Еще одно уголовное дело о покушении на получение взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 43 млн 250 тыс. рублей по государственному контракту по объекту "Культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы, в городе Ставрополе" было возбуждено в июле. В отношении Когарлыцкого в общей сложности возбуждено шесть уголовных дел.

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