Коммунальщики изучат источник поступления песчано-глинистых пород в Яузу на востоке Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты изучат источник поступления песчано-глинистых пород в столичную реку Яузу. Взяты пробы воды, на месте дежурит аварийная бригада, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

Ранее в понедельник в Telegram-каналах было опубликовано видео, согласно которому участок реки Яуза в районе Электрозаводской улицы в Москве окрасился в глинисто-оранжевый цвет. По информации ведомства, данное видео было снято 18 июля.

"По результатам оперативно проведенного в тот день, 18 июля, обследования ГУП "Мосводосток" установлено, что в водовыпуск реки Яуза попали вещества, содержащие песчано-глинистые породы. Источник поступления в настоящее время устанавливается. Гибели флоры и фауны не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что специалистами предприятия отобраны пробы воды. На месте сброса также организовано дежурство аварийной бригады. "В настоящее время акватория реки находится в удовлетворительном состоянии, повторного сброса зафиксировано не было. Наши специалисты держат состояние реки на контроле", - добавили в пресс-службе.