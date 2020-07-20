Суд отклонил жалобу на приговор экс-замначальника Военной академии Генштаба РФ Чваркову

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Третий окружной военный суд признал законным приговор в отношении экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, осужденного условно за хищение 4,3 млн рублей у подчиненных. Как сообщил ТАСС адвокат Павел Лапшов, приговор в отношении генерала вступил в силу.

"Военный суд отклонил наши апелляционные жалобы на приговор, который в понедельник вступил в законную силу", - сказал защитник. По его словам, из доказательств убрали двух свидетелей, сведений о которых не было в протоколе судебного заседания. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном военном суде Новосибирска.

Второй Западный окружной военный суд в январе 2020 года приговорил Чваркова к трем годам колонии условно с испытательным сроком на два года, признав его виновным в хищении денежных средств у подчиненных. Суд не стал назначать генералу дополнительное наказание в виде штрафа, о чем просил военный прокурор в ходе прений сторон, отменил арест на изъятые у генерала денежные средства в размере 450 тыс. рублей. Судья огласил только вводную и резолютивную части, так как дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов. При назначении наказания суд учел боевые заслуги генерала, состояние его здоровья, безупречную службу, выслугу лет (с августа 1978 года) и наличие государственных наград.

Суд также разъяснил генералу и его адвокатам, что в случае подачи жалобы на приговор вышестоящая инстанция может отменить условное наказание и назначить ему реальный срок. Чварков с приговором не согласился, обжаловал решение военного суда и просил его оправдать. Военная прокуратура не стала подавать апелляционное представление.

Дело генерала

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года, 30 октября того же года генерал был задержан. Второй Западный военный суд (ранее Московский военный гарнизонный суд - прим. ТАСС) избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Перед передачей дела в суд Чваркову была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Бывшему начальнику российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергею Чваркову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере по восьми эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией Генштаба и АО "НПО "Русбитех", разработал схему по хищению денежных средств. Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в 2015-2017 годах. По результатам расследования генералу предъявили обвинение в хищении у семи подчиненных зарплаты в размере 4,3 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, затем семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства. По словам адвоката, подчиненные Чваркова потерпевшими себя не считали и просили суд его оправдать.

Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Чварков отстранен от занимаемой должности. В ходе прений сторон военный прокурор просил суд назначить генералу 4,5 года колонии общего режима, лишить воинского звания, назначить штраф в размере 450 тыс. рублей и запретить занимать руководящие должности сроком на два года.