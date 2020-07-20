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В Саратове совершено нападение на следователя СК

Сотрудник ведомства доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, а самого нападавшего задержали

ТАСС, 20 июля. Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

ИА "Взгляд-инфо" ранее сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на проходной в здании регионального следственного управления работнику ведомства брызнули в лицо кислотой, после чего он был госпитализирован, а нападавший задержан.

"В отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел совершено противоправное деяние, его жизни ничего не угрожает. Все подробности сообщим после возбуждения уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального Минздрава, следователь госпитализирован. "Он был госпитализирован в лечебное учреждение, состояние не тяжелое", - сказал собеседник агентства.

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