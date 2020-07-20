В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на стройплощадке завода

ТАСС, 20 июля. Следователи задержали 11 человек, которые ранее устроили беспорядки на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном. Двое из них заключены под стражу, вопрос о мере пресечения остальным задержанным решается, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля 2020 года на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи", - сказано в сообщении.

13 июля между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт из-за несвоевременной выплаты зарплаты, переросший в массовые беспорядки. Следователи возбудили уголовное дело, при этом факт задержки зарплаты установить не удалось.

Пресс-служба ООО "Газпром переработка Благовещенск" ранее сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая подрядная компания "Ренейссанс Хэви Индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств.