Москвич стал фигурантом дела о неуплате пошлины на 2,4 млн рублей за ввоз Dodge Challenger

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Юго-Западная транспортная прокуратура выявила неуплату таможенных платежей на 2,4 млн рублей за ввоз в Россию американского автомобиля Dodge Challenger R/T. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, в отношении москвича возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что автомобиль Dodge Challenger R/T ввезен по подложным документам с освобождением от уплаты таможенных платежей в размере более 2,4 млн рублей. В последующем указанное транспортное средство выставлено на продажу", - сообщила Короткова.

Прокуратурой в Центральную акцизную таможню ФТС России направлены постановление и материалы проверки. По результатам их рассмотрения отделом дознания таможни возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Dodge Challenger выпускался с 1970 по 1974 год и с 2008 года по настоящее время. Модели нового поколения в Москве можно приобрести по цене от 1,5 до 3,5 млн рублей. Автомобили первого поколения за рубежом продаются по цене от $40 тыс. до более $100 тыс.