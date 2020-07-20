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ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Устанавливаются точные время и место, а также лица, с целью привлечения их к ответственности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция проверяет видео, где несколько человек перекрыли автомобильное движение на МКАД и начали танцевать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В настоящее время данное видео проверяется, изучаются все обстоятельства, точное время и место, а также лица, с целью привлечения их к ответственности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.

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