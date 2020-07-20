В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании

МЕХИКО, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали в понедельник при взрыве на трубопроводе, принадлежащем мексиканской нефтегазовой компании Pemex. Инцидент произошел в одном из районов города Поса-Рика в штате Веракрус на юго-востоке страны.

"Поступают сведения о взрыве на трубопроводе Pemex в районе Ла-Барита, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter регионального управления гражданской обороны. - Согласно предварительной информации, пять человек получили травмы, они были доставлены в больницу". Сведений о причинах случившегося обнародовано не было.

По данным властей, в настоящее время угроза для населения устранена, утечки из трубопровода не произошло. Представители Pemex занимаются ликвидацией последствий происшествия.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим, принадлежащий Pemex, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен человек, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.