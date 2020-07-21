В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

"Высокая вода" не дает проезжать трамваям 4, 5, 8, 11, 15. Троллейбус номер 8 находится в "водном плену". На самых сложных участках дежурят сотрудники МУП "КТТУ" для оперативного принятия решений", - сообщили в управлении.

В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение, прогнозируется ухудшение погодных условий до конца суток. Ожидаются ливень с грозой и шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с.

В Краснодаре кроме проезжих частей подтоплены дворы многоквартирных домов на улице Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы.

В пресс-службе администрации Краснодара ТАСС сообщили, что на улицах Краснодара работает водооткачивающая техника - 22 машины и девять помп муниципальной Службы спасения. "Сейчас видим подтопления по улице Московской от Гомельской до Солнечной", - заявил во вторник не совещании в ситуационном центре Единой дежурно-диспетчерской службы глава города Евгений Первышов, уточнив, что на место направили водооткачивающую технику. По его словам, осадки, местами сильные, ожидаются в городе еще на протяжении двух-трех часов, возможен град.

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