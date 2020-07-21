В Башкирии пожизненно осудили мужчину за поджег дома, где погибли три человека

ТАСС, 21 июля. Верховный суд Башкирии приговорил к пожизненному сроку лишения свободы мужчину, который в мае прошлого года из-за обиды поджег дом своей знакомой, в результате чего погибли женщина и двое детей. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Верховный суд республики вынес приговор в отношении 30-летнего Михаила Щемелинина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что за несколько дней до происшествия обвиняемый познакомился с жительницей Давлеканова, воспитывающей двоих малолетних детей. В ночь на 7 мая фигуранты дела были в гостях у друзей, а ближе к полуночи женщина со своими детьми 6 и 9 лет пошла домой. Подсудимый, обидевшись на это, решил отомстить ей.

"С этой целью ночью он проник во двор, поджег квартиру в бревенчатом доме и пошел домой спать. Дети и их мать скончались от острого отравления окисью углерода. В результате пожара причиненный ущерб составил почти 690 тыс. рублей. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал ТАСС ранее, пожар в частном доме произошел в ночь на 7 мая в башкирском городе Давлеканово, в результате пожара погибли женщина и двое детей. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого в поджоге задержали в тот же день, позднее его арестовали.