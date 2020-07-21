Две женщины задержаны в Москве по подозрению в хищении 5 млн рублей с банковских счетов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух женщин, которые подозреваются в причастности к похищению 5 млн рублей с банковских счетов москвича. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в полицию с заявлением обратился 50-летний житель столицы. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Звонивший рассказал обо всех открытых банковских счетах заявителя и уверил, что в данный момент злоумышленники пытаются списать с них деньги. В связи с этим он попросил перевести деньги на неизвестный москвичу резервный счет, для чего дал ему реквизиты для перевода указанной суммы, что тот и сделал. После перевода денег с потерпевшим перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на Митинской улице сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались женщины в возрасте 22 и 38 лет. Установлено, что к одной из них на карту поступали похищенные денежные средства. Впоследствии она их обналичивала и передавала второй соучастнице, за что получала свой процент", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются, также устанавливаются их соучастники. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.