Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье из-за пылевой бури

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Пылевая буря стала причиной столкновения двух автомобилей в Нефтекумском районе Ставрополья, в результате которого пять человек доставлены в больницу, сообщили во вторник журналистам в полиции.

"В Нефтекумском районе из-за пылевой бури произошло ДТП. По предварительным данным, около 11:00 мск на 62-м км автодороги Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск в результате ограниченной видимости из-за ветра и пыли с полей произошло лобовое столкновение двух машин Lada Priora. В результате пять человек доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в связи с негативными погодными условиями и для устранения последствий ДТП на этом участке с 62-го по 63-й км временно ограничили движение для всех транспортных средств. Ограничение будет действовать, пока создается опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций.