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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после серии пожаров в исторических зданиях

По данным полиции региона, возгорания могли произойти из-за хулиганских побуждений или по неосторожности, а также с целью использования земельных участков для застройки

ТАСС, 21 июля. Следователи ГУ МВД по Нижегородской области возбудили уголовное дело после серии пожаров в домах, являющихся объектами культурного наследия региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МВД по региону.

"Поводом к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") стала серия возгораний домов по ул. Шевченко (два строения) и по ул. Малая Ямская (два строения) Нижегородского района Нижнего Новгорода, отнесенных к объектам культурного наследия региона. Согласно материалам уголовного дела, с 28 апреля по 27 июня 2020 года произошли возгорания четырех строений, составляющих градоформирующий комплекс, находящийся в границах исторической территории "Большие Овраги" в Нижегородском районе областного центра", - отмечается в сообщении.

Все дома находятся в муниципальной собственности, их признали аварийными и ранее полностью расселили.

В настоящее время полиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджоги, совершенные подростками из хулиганских побуждений, возгорание, которое произошло по неосторожности, допущенной лицами без определенного места жительства, а также поджоги с целью использования земельных участков для застройки, говорится в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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