В Крыму против соцработников возбудили уголовное дело после изнасилования ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники социальной службы Советского района Крыма стали фигурантами уголовного дела о халатности, они обвиняются в том, что не оказывали должного внимания неблагополучной семье, где несколько лет брат и отчим совершали сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи" вследствие недобросовестного отношения к службе, в результате чего в отношении ребенка были совершены половые преступления", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (предполагает штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев).

По данным ведомства, информация о совершенных преступлениях появилась, когда десятилетняя девочка из Советского района Крыма, гостившая в Севастополе у тети и крестного, рассказала им о происходящем. После проверки следователи выяснили, что с 2014 года по май 2020-го отчим девочки и ее брат, которому сейчас 15 лет, совершали по отношению к ней насильственные действия сексуального характера и изнасиловали ребенка. Отчим девочки и ее брат заключены под стражу, расследуется уголовное дело. "Сам ребенок признался, что пытался рассказать матери о насилии, однако женщина в настоящее время этот факт категорически отрицает", - отметили в пресс-службе.

Между тем, отметили в ведомстве, стало известно, что ранее семья состояла на учете в Советском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального патронажа. "Однако, согласно данным на июль текущего года, семья находилась в социально-опасном положении - дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим трудоустроены не были, периодически употребляли спиртные напитки. Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка", - подчеркнули в следственном управлении.

В пресс-службе добавили, что к настоящему моменту пострадавшая девочка передана родственникам. А двое ее младших братьев изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.