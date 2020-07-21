Фигурант дела основателя "Омбудсмена полиции" Худяков освобожден из-под стражи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигурант дела основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Игорь Худяков освобожден из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Худяков освобожден из следственного изолятора", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что следователем по особо важным делам следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Худякова и назначении ему подписки о невыезде. Адвокат пояснил, что мера пресечения была смягчена в связи с переквалификацией обвинения его подзащитному. Ему ранее было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору"), а теперь по ч. 1 той же статьи ("Незаконные изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования").

Худяков был арестован Тверским судом столицы. 24 мая его привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире прошел обыск, связанный с одним из уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.