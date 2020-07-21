В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества по делу о хищении средств бюджета

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Семь участников преступного сообщества, в том числе член Адвокатской палаты Дагестана, должностные лица органов внутренних дел задержаны в республике по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и шесть его участников. Среди них адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов Нотариальной палаты Республики Дагестан и других лиц. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере").

По данным СК, с 2011 по 2020 год в Дагестане действовало преступное сообщество под руководством Абулмуслимова, сформированное из числа адвокатов, должностных лиц правоохранительных органов, нотариусов, а также жителей республики. "В указанный период участники преступного сообщества подавали в республиканские судебные органы сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право", - рассказали в СК.

Отмечается, что суды на основании представленных документов выносили решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с Министерства финансов РФ за счет федерального бюджета компенсации морального и имущественного вреда. На основании выданных судом исполнительных листов на открытые участниками преступного сообщества счета в банках перечислялись соответствующие денежные средства. Уточняется, что в результате указанных преступных действий соучастниками похищено из бюджета РФ не менее 78 млн рублей.

В настоящее время Абулмуслимову и еще шестерым участникам преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как подчеркнули в СК, расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности и установление других участников преступного сообщества.