Ростехнадзор назвал причину аварии в пермском отеле, из-за которой погибли люди

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Коррозия трубопровода стала причиной коммунальной аварии, произошедшей в январе 2020 года в Индустриальном районе Перми, в результате чего был затоплен мини-отель "Карамель", пять его постояльцев погибли, еще шесть получили ожоги. Об этом сообщается на сайте Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

"По результатам расследования установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода вследствие старения антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной пленкой с утонением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом", - говорится в сообщении.

Также к причинам аварии Ростехнадзор отнес неисполнение специалистами "Пермской сетевой компании" функциональных обязанностей. Кроме того, специалисты экспертной организации "Уральский центр промышленной безопасности" халатно отнеслись к проведению экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали летом 2019 года. Круг ответственных должностных лиц предприятия, виновных в аварии, установлен.