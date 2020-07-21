Восемь членов ореховской ОПГ пойдут под суд в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении восьми членов ореховской банды направлено в суд в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов ореховской ОПГ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

Они обвиняются в участии в банде, совершении 14 убийств, восьми покушениях на убийство, а также в приготовлении одного убийства. На счету восьми членов ОПГ с 1996 года не один десяток преступлений. Самые громкие из них - это нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался гендиректор фирмы "Одинцовское подворье" Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Фигуранты из двух автоматов 98 раз стреляли по машине, в результате охранник погиб на месте, водитель и гендиректор пострадали.

4 июня 2014 года около 10 часов утра в Одинцове член банды на чердаке многоквартирного жилого дома в очередной раз совершил покушение на убийство Журбы и выстрелил в него из огнестрельного оружия. Ранение потерпевший получил в область жизненно важных органов, после чего был госпитализирован. Он остался жив.

12 сентября 2014 года около 20:30 у подъезда дома по улице Гашека в Москве один из членов ОПГ не менее четырех раз выстрелил в юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги Журбе, и совершил не менее двух выстрелов в сопровождавшего ее водителя. От полученных ранений они умерли на месте. Бандит скрылся на машине с другим членом ОПГ, который ожидал его в условленном месте.

24 октября 2014 года около 7:30 в Одинцовском районе убиты заместитель гендиректора фирмы "Одинцовское подворье" и его супруга. Автомобиль Volvo обнаружен неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. Не менее 30 выстрелов из автоматического оружия было произведено по их автомобилю.

Обыски и приговоры

В ходе обысков в Одинцовском районе Подмосковья и Тверской области в тайниках членов ОПГ был обнаружен и изъят схрон оружия: огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом. Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, Саусарагису назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, Полянский приговорен к 22 годам, Пронин - к 25 годам, Кременецкий - к 19 годам, Сосновский - к 17 годам.