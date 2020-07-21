Житель Пермского края получил пожизненный срок за убийство сына и беременной жены

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя деревни Кормовище Пермского края, который в ноябре 2019 года убил трехлетнего сына и беременную жену, а затем поджег дом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Пермский краевой суд вынес приговор 28-летнему жителю Пермского края, обвиняемому по п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, в ноябре 2019 года мужчина поссорился с женой, в ходе конфликта он нанес ей, а затем сыну ножевые ранения. После чего пытался покончить с собой и поджег дом. Женщина и ребенок умерли на месте, а мужчина был госпитализирован с ожогами.

Как сообщают местные СМИ, преступление мужчина совершил из-за долгов перед коллекторами.