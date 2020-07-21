Грузовик перевернулся на внутренней стороне МКАД в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль перевернулся на 69-м километре МКАД в Москве. Как сообщил во вторник источник ТАСС в экстренных службах, движение автотранспорта затруднено.

"На 69-м километре МКАД после съезда с Волоколамского шоссе перевернулся грузовик, в связи с этим по внутренней стороне движение автотранспорта осуществляется по трем полосам", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.