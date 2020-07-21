В Ленобласти мужчину приговорили к пяти годам колонии за взятку кадастровой службе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Приозерский городской суд Ленинградской области назначил обвиняемому приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима за передачу взятки бывшему руководителю областной "Федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (филиала Росреестра) и его заместителю общей стоимостью более 4,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Приозерского района Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Подсудимый полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2016 года по январь 2017-го подсудимый передал взятку бывшему директору филиала "Федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области и его бывшему заместителю в виде четырех земельных участков на территории Приозерского района, общей кадастровой стоимостью более 4,5 млн рублей.

Обвиняемый передал взятку бывшим сотрудникам кадастровой палаты для ускоренной и беспрепятственной постановки на учет в государственном кадастре недвижимости и иных объектов землеустройства, отметили в пресс-службе.

В сентябре 2017 года правоохранители задержали главу "Федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области и его заместителя по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.