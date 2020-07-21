МВД Украины возбудило дело по статье "Терроризм" из-за найденных в Киеве бомб

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украинские правоохранители возбудили дело по статье "Терроризм" после того, как у станции киевского метро "Минская" были найдены взрывные устройства. Об этом во вторник телеканалу "112 Украина" заявил замглавы министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Что касается ситуации на метро "Минская": да, действительно, там было найдено взрывное устройство. Путем контролируемого взрыва оно было обезврежено, и сейчас возбуждено дело по статье "Терроризм". Мы занимаемся поисками тех, кто разбрасывает такие устройства в Киеве", - сообщил Геращенко.

Кроме того, пресс-служба управления полиции в Киеве сообщила об усилении мер безопасности на улицах города. Под усиленным наблюдением находятся не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, в том числе станции метрополитена. Для обеспечения общественной безопасности задействованы также военнослужащие Нацгвардии.

Анонимное сообщение о минировании площади перед входом на станцию метро "Минская" в Оболонском районе Киева поступило в полицию около 12:00 мск. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили взрывные устройства. Всех людей эвакуировали, а взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, обезвредили. Украинские СМИ также сообщили об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza в центре столицы в связи с сообщением о его минировании. В здании торгового центра в настоящее время также работают сотрудники полиции и взрывотехники.

Ранее, 17 июля, взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. Правоохранители установили, что взрывное устройство сработало в мусорной урне. В результате пострадал 22-летний студент. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадавший сейчас находится в одной из столичных больниц, его состояние стабильное, средней тяжести.