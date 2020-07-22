Виновный в гибели людей при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2 получил условный срок

ТАСС, 22 июля. Руководителя филиала АО "ТЭК Мосэнерго" Сергей Румянцев признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель трех человек. Мужчину приговорили к лишению свободы условно на срок два года и шесть месяцев, сообщила пресс-служба Сахалинской прокуратуры.

Весной 2019 года в результате пожара в общежитии Сахалинской ГРЭС-2 погибли трое, еще пятеро пострадали. Без жилья остались 160 человек.

"Томаринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя филиала АО "ТЭК Мосэнерго" - "Управление по строительству Сахалинской ГРЭС-2" Сергея Румянцева, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), - говорится в сообщении. - Суд приговорил подсудимого к лишению свободы условно на срок два года шесть месяцев с испытательным сроком два года".

Суд установил, что 25 апреля 2019 года подсудимый нарушил требования, не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии №7 вахтового поселка на строительной площадке ГРЭС, что привело к гибели людей. Подсудимый свою вину признал полностью. Румянцеву также запрещено занимать руководящие должности в сферах обеспечения противопожарной безопасности на протяжении двух лет.

Современная тепловая электростанция (ГРЭС-2) мощностью 120 МВт построена взамен Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.