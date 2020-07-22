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СМИ: число жертв наводнений в Индии достигло 470

В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, созданы 800 временных лагерей для эвакуированных из зоны затопления, пишет газета The Times of India

ТАСС, 22 июля. По меньшей мере 470 человек погибли в восьми штатах Индии в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. Об этом в среду сообщила газета The Times of India со ссылкой на МВД страны.

По его данным, наибольшее число погибших - в штатах Западная Бенгалия и Ассам. Сильные наводнения там вызвал разлив реки Брахмапутра. В Ассаме потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.

Сообщения о погибших в результате наводнений поступают из штатов Гуджарат, Махараштра, Бихар и др.

В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, созданы 800 временных лагерей для эвакуированных из зоны затопления, в них размещены около 2 млн человек.

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