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В Оренбургской области потушили лесной пожар на площади 150 га

В Первомайском районе региона из-за возгорания ранее ввели режим ЧС

ОРЕНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные и сотрудники лесничеств завершили ликвидацию пожара в Первомайском районе Оренбургской области, начавшийся днем 20 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

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"21 июля, в 23:10 (21:10 мск), [объявлена] полная ликвидация [пожара]", - сказано в сообщении.

В понедельник в Первомайском районе произошло возгорание сухой травы и лесного массива. В районе ввели режим ЧС. По распоряжению губернатора области создали оперативный штаб по тушению. В ночь на вторник объявили локализацию пожара на площади 150 га.

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