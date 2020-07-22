В Забайкалье организатор банды, торгующей героином, обналичила 21 млн рублей

ТАСС, 22 июля. Уголовное дело возбудили в Забайкальском крае в отношении подозреваемой в организации преступного сообщества и легализации 21 млн рублей, полученных от торговли героином. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы, в особо крупном размере"), в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина", - сказала она.

Как напомнила Волк, летом 2019 года в Забайкалье пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Читу, изъяли самую крупную партию героина за последние годы в регионе. Возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. В настоящее время установили обстоятельства 70 случаев сбыта наркотиков бесконтактным способом.

"По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 млн рублей. Из них 21 млн рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем", - добавила представитель МВД.