Экс-главу Минстроя Ростовской области осудили условно за злоупотребление полномочиями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда, мужчина будет отбывать наказание условно.

"Безуглову назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с применением статьи 73 УК РФ ("Условное осуждение") с испытательным сроком 2 года", - сказал представитель суда.

Уголовное дело в отношении Безуглова возбудили за злоупотребление должностными полномочиями. При строительстве стадиона "Ростов-Арена" крупнозернистый песок заменили на мелкий, что нанесло ущерб бюджету в размере 223 млн рублей.

Безуглов с 2005 года занимал руководящие должности в министерстве строительства Ростовской области. С 2010 года он был заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства региона. Затем занял должность главы ведомства, на которой проработал до 2018 года.