СК просит арестовать серийного насильника, нападавшего на женщин в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следствие просить арестовать серийного насильника, напавшего минимум на 7 женщин с начала июля в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

Она добавила, что следствие продолжает устанавливать пострадавших женщин. "Следственное управление по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления просит граждан, пострадавших или располагающих какой-либо информацией, обратиться в окружное следственное управление по телефону: 8 (495) 719-78-02 или 02", - сказала представитель ГСУ.

По данным СК, с 3 июля на территории района Южное Бутово мужчина по вечерам нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились семь пострадавших от действий мужчины, которые описали одинаковые приметы нападавшего. Накануне следователи задержали мужчину 1991 года рождения по подозрению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Трое потерпевших уже опознали его.