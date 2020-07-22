В Москве из незаконного оборота изъяли более 100 кг черной икры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи изъяли более 110 кг черной икры у 11 подозреваемых в ее незаконной продаже. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, до октября 2019 года две женщины с соучастниками организовали в Москве незаконный сбыт черной икры осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ. По местам проживания фигурантов, в офисах и нежилых помещениях в Москве и Дагестане проведены 15 обысков.

"Следствием обнаружено и изъято более 100 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщила Иванова. - В настоящее время задержаны 11 подозреваемых". Деятельность ОПГ пресечена следователями совместно с сотрудниками ФСБ России, столичной полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.