В семи районах Калмыкии из-за засухи ввели режим ЧС

ЭЛИСТА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков после проведения совещания с представителями аграрного сектора, сообщила его пресс-служба в среду.

"Режим ЧС введен на территории семи муниципалитетов: Лаганского, Черноземельского, Юстинского, Яшкульского, Ики-Бурульского, Целинного и Приютненского. Калмыкия ежегодно входит в число регионов, где прогнозируется сильная засуха. Однако, по прогнозам министерства сельского хозяйства республики, прямой ущерб от аномальной жары и ряда других природно-климатических факторов в этом году для отрасли будет существенным", - говорится в сообщении.

Последствия непогоды уже отразились на общем состоянии пастбищ и заготовке грубых кормов. Полученные заключения экспертов дали основания объявить в регионе режим ЧС, чтобы подтвердить объемы потерь кормозаготовок, принять оперативные меры по ликвидации последствий засухи, а также обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ за поддержкой.

"Согласно документу, подписанному Бату Хасиковым, после введения режима ЧС главам пострадавших районов рекомендовано принять меры по смягчению последствий почвенной засухи и суховея, а также создать рабочие группы по обследованию посевов и определению суммы ущерба от их гибели", - отметили в пресс-службе.

По итогам мониторинга районы должны будут представить документы в региональный Минсельхоз. На их основании правительство Калмыкии подготовит письмо в федеральный центр.