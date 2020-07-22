Полицейские в Казани изъяли арсенал из квартиры пенсионерки

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в квартире пенсионерки из Казани, со слов женщины, находка принадлежит знакомому ее сына. Об этом в среду сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"В ходе проверки информации о возможном месте хранения огнестрельного оружия сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан в квартире казанской пенсионерки был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. По словам хозяйки квартиры, указанное оружие и боеприпасы принадлежат знакомому ее сына - неработающему 69-летнему мужчине, который ранее проходил по подозрению в причастности к незаконному обороту оружия", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли карманный пистолет Sauer&Sohn, два самодельных револьвера, газовый пистолет Марголина 6П36, 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, восемь винтовочных патронов, а также большое количество основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Газовый пистолет Марголина 6П36-8 находится в розыске с 25 января 2007 года как утерянный, уточнили в пресс-службе ведомства.

Материалы передали в следственное управление СК РФ по региону для принятия процессуального решения.