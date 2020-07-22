Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция Харькова после проверки не подтвердила информацию о захвате заложников в городе. Об этом в среду сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

"Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", - заверили в пресс-службе.

Ранее в среду пресс-служба областной полиции Харькова сообщила о поступившем сигнале о возможном захвате заложников в городе.

Накануне в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами. В ходе переговоров, которые длились более 12 часов, злоумышленник сдался, а заложники были освобождены. Пострадавших в ходе происшествия не было. В отношении террориста завели четыре уголовных дела, ожидается суд для определения ему меры пресечения. В связи с происшествием в Луцке правоохранительные органы Украины усилили меры безопасности по всей стране.