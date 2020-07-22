Экс-заключенный рассказал в суде о попытке суицида после избиения в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Бывший заключенный колонии № 1 Ярославля Евгений Макаров рассказал в среду в суде, что пытался совершить самоубийство в колонии после избиения сотрудниками ФСИН. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевшего, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

В среду в Заволжском районном суде проходит допрос Макарова. Он является потерпевшим в деле о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. Макарова избили сотрудниками колонии, пытки осужденного записали на видео. На судебное заседание по данному делу в связи с пандемией коронавируса допускаются только участники процесса.

"После избиения была попытка суицида", - сказала Бирюкова.

Адвокаты фонда "Общественный вердикт" в Telegram-канале "Ярославское дело" сообщили, что Макаров также заявил в суде о регулярных избиениях осужденных в ярославской ИК-1. Кроме того, на судебном процессе Макаров рассказал подробности избиения, отметив, что его били и обливали водой около 40 минут.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года опубликовали материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже его передали в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестовали, двое находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые выявило следствие, проходят 20 фигурантов.