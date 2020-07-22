В Астрахани возбудили дело за пикирование на самолетах над стадом сайгаков

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после налета на стадо сайгаков в заказнике в Астраханской области, где три легкомоторных самолета пикировали над стадом, пугая животных. Об этом сообщили в астраханской межрайонной природоохранной прокуратуре.

"Учитывая, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 245, ст. 262 УК РФ, Астраханской межрайпрокуратурой вынесено и направлено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Уголовное дело возбуждено после налета на астраханский заповедник и гибели сайгака", - говорится в сообщении.

Установили, что 7 июля неизвестные на трех легкомоторных самолетах прилетели на территорию заказника "Степной" Лиманского района и стали низко летать над стадом сайгаков, насчитывающим более 3 тыс. особей. Они распугали животных, создав панику, в результате чего одна самка погибла. Ущерб оценили в 300 тыс. рублей.

Как уточнил ТАСС руководитель заказника Владимир Калмыков, самка сайгака погибла из-за того, что напуганное стадо "бросилось в разные стороны и затоптало ее".

В прокуратуре отмечают, что действия совершили из хулиганских побуждений.