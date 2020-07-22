{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Удмуртии пострадали шесть человек

Инцидент произошел на трассе Ижевск - Воткинск

ИЖЕВСК, 22 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск - Воткинск в Удмуртии, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД МВД республики.

"22 июля 2020 года около 14:00 (13:00 мск) на 2-м км автомобильной дороги Ижевск - Воткинск произошло столкновение двух автомобилей Renault Sandero и Lada Xray. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны Ижевска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray.

Теги
РоссияУдмуртия
Причиной ДТП в Москве, где пострадали два человека, стал выезд машины на красный свет
На юго-востоке Москвы столкнулись два легковых автомобиля, в результате от удара один из автомобилей отбросило на стоящих у перехода людей
Читать полностью