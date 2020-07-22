В ДТП в Удмуртии пострадали шесть человек

ИЖЕВСК, 22 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск - Воткинск в Удмуртии, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД МВД республики.

"22 июля 2020 года около 14:00 (13:00 мск) на 2-м км автомобильной дороги Ижевск - Воткинск произошло столкновение двух автомобилей Renault Sandero и Lada Xray. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны Ижевска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray.